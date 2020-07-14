Sinop'ta yaralı leylek, tedavisinin ardından doğaya salındı
SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde yaralı bulunan leylek, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.
Bağlıca köyünde yol kenarında yaralı leylek gören vatandaşlar, Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı'ya ulaşarak yardım istedi.
Belediye yetkililerine, kuşun alınarak tedavi ettirilmesi talimatını veren Çakıcı, veteriner Fatih Çeltikçi ile de görüşerek leyleğin durumu hakkında bilgi aldı.
İncelemede bir bacağında kırık olduğu tespit edilen leylek, tedavisinin ardından tekrar doğaya salındı.
Çakıcı, vatandaşlara gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.