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Sinop’ta toplu taşımaya zam yapıldı

Sinop’ta toplu ulaşım araçlarında geçerli olan ücret tarifesi yeniden düzenlemeye alındı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 15:16
Sinop’ta toplu taşımaya zam yapıldı

Sinop’ta toplu ulaşım araçlarında geçerli olan ücret tarifesi yeniden düzenlemeye alındı. Buna göre kısa mesafe indi bindi ücreti 2,50 TL’den 2,75 TL’ye çıkarken, öğrenci ücretlerine zam yapılmadı.


Sınırlı Sorumlu 6 Nolu dolmuşçular ve halk otobüsleri karayolu yolcu taşıma kooperatifi toplu taşıma araçları şehir içi fiyat tarifesinde değişikliğe gidildi. Yeni tarifeye göre, ücretlere 25 kuruşluk zam yapılırken, normal ücretlerin en düşüğü olan indi bindi ücreti 2,50TL’den 2,75 TL’ye çıkartıldı.


Yeni tarifede öğrenci ücretlerinde zam uygulamasına gidilmedi. En düşük öğrenci ücreti eski tarifede olduğu gibi 1,75 TL’de kaldı. Yeni fiyat tarifesinde en yüksek ücretin ödeneceği güzergah Sinop-Akliman-Dibekli güzergahı oldu. Bu bölgeye gidecek yolcuların ödeyeceği dolmuş ücreti 3,50 TL olarak belirlenirken aynı bölgeyi kullanacak öğrencilerin ödeyeceği ücret ise 2,25 TL’de sabit kaldı. Yeni fiyat tarifesinde 75 yaş üstü yolcular için ücretin 2.00 TL’de sabitlendiği belirtildi.


Toplu taşıma araçları şehir içi fiyat tarifesinde yapılan değişiklik ile ilgili değerlendirmelerde bulunan S.S. 6 Nolu Dolmuşçular ve Halk Otobüsleri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Hüseyin Ör, artan maliyet giderlerinin bu zammı mecbur kıldığını belirtti. Ör; “Takdir edersiniz ki en son zammı 2018 yılı Temmuz ayında yapmıştık. Bu zammın üzerinden 1 yıl geçti. Şehir içi ve şehir dışı da dahil olmak üzere dolmuşlara 25 kuruşluk bir zam yapıldı. Bu zammı bütün güzergahlarımızda aynı oranda uyguladık. Gönül ister ki hiç zam yapılmasın. Ama siz de takdir edersiniz ki, amortisör giderleri, mazot giderleri, vergi ve sigorta giderleri her geçen gün artmakta. Bizim zammımız yüzde 8 oranında. Ama ülkemiz enflasyonu herkesin malumu olduğu üzere bunun çok üzerinde. Biz de ekonomik gerekçeler nedeniyle bu zammı yapmak zorunda kaldık” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 15:16
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