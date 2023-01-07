Sinop’ta silahlı kavga
Sinop’ta çıkan kavgada bir kişi tüfekle vurularak yaralandı.
Sinop’ta çıkan kavgada bir kişi tüfekle vurularak yaralandı.
Boyabat ilçesinde Mehmet K. ile Uğur K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Uğur K, Mehmet K. tarafından tüfekle vurularak yaralandı.
Uğur K, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Emniyet güçlerince gözaltına alınan Mehmet K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.