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Aktüel Sinop’ta silahlı kavga
Aktüel

Sinop’ta silahlı kavga

Sinop’ta çıkan kavgada bir kişi tüfekle vurularak yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-07 20:59:00 -
Sinop’ta silahlı kavga

Sinop’ta çıkan kavgada bir kişi tüfekle vurularak yaralandı.

Boyabat ilçesinde Mehmet K. ile Uğur K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Uğur K, Mehmet K. tarafından tüfekle vurularak yaralandı.

Uğur K, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Emniyet güçlerince gözaltına alınan Mehmet K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. ​​​​​

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