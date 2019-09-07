Sinop’ta şiddetli yağış! Ev ve iş yerlerini su bastı

Sinop’ta etkili olan yağış nedeniyle bazı ev ve işyerlerinisubastı.

Kentte etkisini gösteren yağış, trafikte zaman zaman aksamalara yol açarkenvatandaşlara da zor anlar yaşattı.

Özellikle Gelincik Mahallesi mevkisinde etkili olan yağışsebebiyle bazı ev ve işyerlerini su bastı.

Sinop Belediyesi ekipleri, su taşkınlarının yaşandığı bölgelerde çalışma yürütürken, emniyetekipleri de trafikte oluşan aksamalara müdahale etti.

Bazı vatandaşlar ise kendi imkanları ile ev ve iş yerlerindeki suyuboşaltmaya çalıştı.