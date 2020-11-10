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Aktüel Sinop'ta otomobil devrildi: 1 ölü
Aktüel

Sinop'ta otomobil devrildi: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2020-11-10 23:55:24 -
Sinop'ta otomobil devrildi: 1 ölü

SİNOP (AA) - Sinop'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Nazım Aydoğan idaresindeki 57 AY 763 plakalı otomobil, Sinop-Boyabat kara yolunun Çulhalı köyü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada araçta sıkışan ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Aydoğan, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Nazım Aydoğan'ın cenazesi, incelemenin ardından 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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