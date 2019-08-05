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Sinop’ta Kuzeyfest rüzgarı esti

Sinop’ta bu yıl ilki düzenlenen KuzeyFest sona erdi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:54
Sinop’ta Kuzeyfest rüzgarı esti

Sinop’ta bu yıl ilki düzenlenen KuzeyFest sona erdi. Festival için il dışından binlerce kişi Sinop’a geldi.


1-4 Ağustos tarihleri arasında Sinop’ta düzenlenen KuzeFestte, Can Bonomo, Ferudun Düzağaç, Mabel Matiz, Selçuk Balcı, Sagopa Kajmer, Yüksek Sadakat, Edis, Bedük, Gazapizm, başta olmak üzere 25’den fazla ünlü sanatçı sahne aldı.


Dört gün süren etkinliğe 50 bine yakın vatandaş katıldı. Organizasyon sorumlusu Serdar Can yaptığı açıklamada, "Kuzeyfest müzik festivali ağırlıkla gençlerin katıldığı bir festival oldu. Sinop, bizim sevdiğimiz bir şehir, mutlu insanların yoğun olduğu kent. Karadeniz’in turizm açısından öne çıkan yerlerinden biri. Bizim tespitlerimize göre 25 ilden katılım oldu. Festivali boyunca 50 bine yakın katılım oldu" dedi.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:54
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