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Aktüel Sinop'ta korkunç kaza! Otomobil uçuruma yuvarlandı
Aktüel

Sinop'ta korkunç kaza! Otomobil uçuruma yuvarlandı

Sinop'un Gerze ilçesinde uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-05-31 14:58:00 -
Sinop'ta korkunç kaza! Otomobil uçuruma yuvarlandı

Uğur Sandalcıoğlu (24) idaresindeki plakası belirlenemeyen otomobil, Sarnıç köyü yolunda kontrolden çıkarak uçuruma devrildi. Köylülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra Gerze Belediyesi itfaiyesi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkarılan Sandalcıoğlu'nun yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sandalcıoğlu'nun cenazesi incelemenin ardından Gerze Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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