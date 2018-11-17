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Sinop'ta kamyon şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı

Sinop'ta bir kamyonun şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü.

17 Kasım 2018 Cumartesi 18:26
Sinop'ta kamyon şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı

Sinop'ta tuğla yüklü kamyon bariyerleri aşıp şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi ölürken, 1 kişi yaralandı.

Olay, Boyabat-Sinop Karayolu'nun 50'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre Muhlis Çağlar idaresindeki tuğla yüklü 55 NC 880 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşıp şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile araç içinde bulunan Mücahit Baş olay yerinde hayatını kaybetti, Yaralanan Tuncay Pala ise ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 18:26
  1. Sinop'ta kamyon şarampole yuvarlandı
  2. Sinop
  3. Trafik kazası
  4. ölümlü kaza

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