Sinop’ta fidan dikimi

Sinop’ta Orman Haftası olması sebebiyle fidan dikildi.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen fidan dikme töreninde çok sayıda fidan, toprakla buluşturuldu. Burada açıklamalarda bulunan Sinop Orman İşletme Müdürü Onur Kalaycı, “Bilindiği gibi 21 Mart dünyada ve Türkiye’de, Dünya Ormancılık Günü olarak kutlanmaktadır. Baharın gelişi ile birlikte fidanların uyanması, toprağın canlanması ile birlikte biz ormancılar olarak 21 Mart’ı kutlamaya başladık. Kutlamalar sabahtan itibaren başladı. Şimdi de fidan dikimi yapacağız" dedi.

Fidan dikimine Vali Köksal Şakalar, İl Jandarma Komutanı Halil Altıntaş, İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, Sinop Müftüsü Ali Hayri Çelik, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, Sinop Orman İşletme Müdürü Onur Kalaycı, Orman ve Su İşleri 10.Bölge Müdürü Hasan Başyiğit ve öğrenciler katıldı.