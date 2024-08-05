  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mali, Ukrayna ile diplomatik ilişkileri kesti

İsrail’i vurmaya hazırlanan İran’dan flaş Türkiye kararı! Bir uçak dolusu insan İstanbul'a geldi

Rusya'dan Türkiye yalanlaması! Haberler doğru değil, Türkler indirim yaparsa işler belki değişir

Irak Başbakanı Sudani: Her şey Gazze'ye bağlı

KAAN'ı yapan TUSAŞ'a milyar dolarlık sipariş! Türkiye'nin acil olarak kapısını çaldılar

Katil Netanyahu yine tehditler savurdu

Petrol fışkıran saha kapatıldı! Üretim durduruldu

Elon Musk şantaj mı yapıyor? Trump'tan elektrikli otomobil açıklaması: Desteklemekten başka seçeneğim yok

Türkiye Haniye'nin son isteğini vasiyet bildi! Muhalefet Gazze'deki insanlık dramını da siyasete malzeme yaptı

İran Cumhurbaşkanı sert konuştu! Siyonistlerin bu küstahlığı cevapsız kalmayacak
Yaşam Sinop'ta feci kaza: 2 ölü
Yaşam

Sinop'ta feci kaza: 2 ölü

Yeniakit Publisher
2024-08-05 10:03:00 -

Sinop Boyabat'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sinop'tan Kastamonu'ya seyir halinde olan Recep Kandıra'nın kullandığı 34 EUJ 839 plakalı otomobil, Boyabat-Hanönü arası Gökçeağaçsakızı köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası istinat duvarına çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Recep Kandıra ile Ömer Kandıra hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar Fatma Kandıra ve Nazire Karabiber, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23