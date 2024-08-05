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Yaşam Sinop'ta feci kaza
Yaşam

Sinop'ta feci kaza

Yeniakit Publisher
2024-08-05 03:34:00 -
Sinop'ta feci kaza

Sinop'un Boyabat ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Boyabat-Kastamonu kara yolu Gökçeağaçsakızı köyü mevkisinde, Kastamonu yönünde seyreden Recep Kandıra (59) idaresindeki 34 EUJ 839 plakalı otomobil, önce yol kenarındaki ağaca daha sonrada duvara çarparak devrildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü ile Ömer Kandıra'nın (45) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan Fatma Kandıra (41) Sinop Atatürk Devlet Hastanesi, Nezire Karabiber (56) ise Boyabat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cenazeler, Boyabat Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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Kaynak: İHA

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