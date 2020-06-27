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Aktüel

Sinop'ta denize düşen kişiyi Vali Karaömeroğlu ve vatandaşlar kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-06-27 20:17:03 -
Sinop'ta denize düşen kişiyi Vali Karaömeroğlu ve vatandaşlar kurtardı

SİNOP (AA) - Sinop’ta sahilde balıklara yem verirken ayağı halata takılarak denize düşen kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, 72 yaşındaki Halil İbrahim Gümüş, balıklara yem vermek için Tersane bölgesindeki bir çay bahçesinin ön tarafındaki sahile geldi.

Burada balıklara yem verdiği sırada ayağı halata takılan Gümüş, dengesini kaybederek denize düştü.

Çay bahçesinde oturan ve Gümüş’ün denize düştüğünü gören Vali Erol Karaömeroğlu ve vatandaşlar, elinden tutarak yaşlı adamı sudan çıkardı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Gümüş, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vali Karaömeroğlu, sağlık ekiplerinden Gümüş'ün sağlık durumu hakkında bilgi alarak, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Gümüş'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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