Sinop'ta denizde kaybolan çocuğun cesedi bulundu
Sinop'un Gerze ilçesinde dün denizde akıntıya kapılarak kaybolan 12 yaşındaki çocuğun, bugün cesedi bulundu.20 Ağustos 2018 Pazartesi 13:19
Bedre mevkisinde kaybolan 12 yaşındaki Efe Yasin Taş'ı arama çalışmalarına devam edildi. Deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerince yapılan aramada Taş'ın cansız bedeni, akıntıya kapıldığı yerin yaklaşık 200 metre ilerisindeki kayalık alanda bulundu.
Taş'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından Gerze Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
NE OLMUŞTU?
Bedre mevkisinde dün ailesiyle denize giren Taş, akıntıya kapılarak gözden kaybolmuş, arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verilmişti.
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