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Aktüel Sinop'ta bir mahalle karantinaya alındı
Aktüel

Sinop'ta bir mahalle karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-19 11:58:48 -
Sinop'ta bir mahalle karantinaya alındı

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir mahalle karantinaya alındı.

Boyabat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında pozitif vakalara rastlanılan Karamusalı köyü Durhacılı Mahallesinde karantina uygulaması başlatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar gereği mahalleye giriş ve çıkışların kapatıldığı ve sağlık ekiplerince tarama çalışmalarına başlandığı kaydedildi.



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