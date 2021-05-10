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Dini Bilgiler Sinop’da bayram namazı saat kaçta 2021? Sinop’da Ramazan Bayram namazı saati 2021
Dini Bilgiler

Sinop’da bayram namazı saat kaçta 2021? Sinop’da Ramazan Bayram namazı saati 2021

Ramazan ayı Müslümanlar için rahmet ve mağfiret ayıdır. Ramazan ayında oruç tutup ibadet eden kimselerin ecirleri kat kat verileceği hem ayet hem de hadislerle desteklenmiştir. Ramazan ayının bitmesine günler kaldığı için bayram namazının saatini merak eden kişiler internet üzerinden Diyanetin namaz vakitlerini araştırmakta. Peki, Sinop’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Sinop’da Ramazan Bayram namazı saat kaçta 2021?

Yeniakit Publisher
2021-05-10 12:08:00 -
Sinop’da bayram namazı saat kaçta 2021? Sinop’da Ramazan Bayram namazı saati 2021

Ramazan ayı Müslümanlar tarafından sevinçle ve yoğun ilgiliyle karşılanan hicri bir aydır. Ramazan Bayram namazının saatini merak kişiler internet üzerinden Diyanetin namaz vakitlerini araştırmakta. İşte merak edilen haberin detayları…

Diyanet Sinop bayram namazı saat kaçta 2021?

Sinop’da Ramazan Bayram namazı saati 05:55 olarak Diyanet namaz vakitleri sayfasında açıkladı. İşte Sinop imsakiyesi 2021:

                                                                              

Bayram namazı nasıl kılınır?

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya denir.

1-İlk rekatta bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır, 

2-Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat                                                                                   

İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler. 

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak  1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

Bayram namazı kılınacak mı?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, katıldığı bit televizyon programında Kovid-19 tedbirleri kapsamında bayram namazının kılınıp kılınmayacağının sorulması üzerine "Bayram namazı da cuma namazı gibi kısa bir namazdır. İki rekatlı bir namazdır. Biz kılınacak bir şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Cuma namazını nasıl kılıyorsak bayram namazını da aynı şekilde kılabiliriz. Milletimizin camiye gelip bir hutbe ve iki rekat namazdan sonra dua yapıp camiden ayrılma imkanı var. Dolayısıyla bayram namazında herhangi bir sıkıntı olacağını şu an itibarıyla düşünmüyorum, fevkalade bir durum olmazsa." Açıklamasında bulundu.

2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe                        

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

 

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