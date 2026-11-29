Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sinop'ta düzenlenen törenle resmi açılışı yapılan 8,7 kilometrelik Boyabat Çevre Yolu sayesinde yoğun saatlerde 20 dakikayı geçen şehir geçişinin 5 dakikaya indiğini açıkladı. Yolun bir süredir trafiğe hizmet verdiğini belirten Bakan, "Esasında hizmete açmıştık, şimdi resmi açılışını beraberce yapmış oluyoruz" dedi.

Uraloğlu, törenin ardından Türkeli ilçesine geçerek Türkeli şehir geçişinin açılışını da aynı gün içinde yapmayı planladıklarını söyledi. Bakan, Sinop'a aynı gün içinde iki karayolu projesi kazandırmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Transit trafik ilçe merkezinden çıkarıldı

Bakanın verdiği bilgiye göre Boyabat; Sinop, Samsun, Kastamonu ve Çorum'u birbirine bağlayan karayolu koridorlarının kavşak noktasında yer alıyor. İlçe merkezi bu nedenle şehir içi trafiğin yanı sıra ağır bir şehirlerarası trafik yükünü de taşıyordu; yoğun saatlerde merkezden geçen ağır taşıtlar ve transit trafik hem ulaşımı güçleştiriyor hem de seyahat sürelerini uzatıyordu.

Çevre yolu, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa edildi. Proje kapsamında 67 metre uzunluğunda iki adet farklı seviyeli kavşak ile 4,2 kilometrelik bağlantı yolu da yapıldı. Uraloğlu, şehir içi trafik ile transit trafiğin birbirinden ayrılmasıyla Boyabat merkezinde trafik yoğunluğunun, gürültünün ve egzoz kaynaklı hava kirliliğinin azaldığını, yol ve yaya güvenliğinin arttığını söyledi.

"Yoğun saatlerde 20 dakikayı geçen Boyabat şehir geçişini artık sadece 5 dakikaya düşürdük" diyen Bakan, bu sayede yıllık 381 milyon lira zamandan, 53 milyon lira da akaryakıttan olmak üzere toplam 434 milyon lira tasarruf sağlamayı ve araçların karbon salımını yılda 2 bin 500 ton azaltmayı beklediklerini aktardı.

Uraloğlu'na göre proje yalnızca ilçenin şehir içi ulaşımını rahatlatmakla kalmadı, Karadeniz ile İç Anadolu arasındaki ulaşımın standardını da yükseltti. Bakan, bölgesel yük taşımacılığının daha hızlı ve ekonomik yapılmasına imkân sağlayacak yolun Boyabat'ın üretimine, ticaretine ve Sinop'un ekonomik gelişimine katkı sunacağını kaydetti.

Sinop'a 24 yılda yaklaşık 132 milyar liralık yatırım

Konuşmasında kente yönelik yatırımların genel tablosunu da anlatan Uraloğlu, 2002'de başlatılan bölünmüş yol seferberliğini hatırlatarak son 24 yılda Sinop'un ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 132 milyar liralık yatırım yaptıklarını bildirdi. Bakanın aktardığı rakamlara göre 2003'te 4 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğu 130 kilometreye, 3 kilometre olan sıcak karışım kaplamalı asfalt yol uzunluğu ise 254 kilometreye çıktı. 2003'te hiç tünel bulunmayan Sinop'ta toplam 12,8 kilometre uzunluğunda 10 tünel hizmete açıldı.

Uraloğlu, Samsun-Sinop bölünmüş yolunu heyelan çözümlerinden tahkimat ve tünellerine kadar "mühendislik anlamında dünyada ve Türkiye'de ilklerin uygulandığı" bir proje olarak tanımladı.

Hava yolu tarafında ise 2002 öncesinde sivil hava ulaşımına kapalı olan Sinop Havalimanı'nın bakım ve onarım çalışmalarının ardından 2008'de yeniden hizmete açıldığını hatırlatan Bakan, 2017'de yaklaşık 13 bin metrekare büyüklüğünde, yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli yeni terminalin devreye girdiğini söyledi. Uraloğlu'nun verdiği rakamlara göre 2008'de 14 bin 464 olan yolcu trafiği 2025'te 116 bin olarak gerçekleşti; Sinop ile İstanbul arasında karşılıklı altı sefer yapılıyor.

Bakan, yıl sonuna kadar Malatya Çevre Yolu, Sivas'taki Geminbeli Tüneli, Konya Çevre Yolu, Antalya-Alacabel Tüneli, Van'daki Güzeldere Tüneli, Siirt'teki Eruh-Fındık yolu tünelleri ve Şırnak'taki Çukurca yolu Ortabağ tünell