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Sinop yerel seçim sonuçları 2019 | Sinop ilçeleri yerel seçim sonuçları

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29 Mart 2019 Cuma 22:44
Sinop yerel seçim sonuçları 2019 | Sinop ilçeleri yerel seçim sonuçları

Sinop yerel seçimler sonucu 2019, 31 Mart Sinop yerel seçimler sonuçları, 31 Mart Sinop yerel seçimleri sonuçları, YSK seçim sonuçları Sinop, 31 Mart Yerel Seçim sonuçları - İl İl Belediye Seçim sonuçları. Yerel Seçim Sonuçları an ve an haberimizde. 31 Mart’da yapılacak olan seçimlerde Sinop’ta Ak Parti adayı Ali Çöpçü ile CHP adayı Barış Ayhan yarışıyor. Hangi ilde hangi parti kazandı? Belediye seçim sonuçları 2019 sorgulama sayfasıyla Sinop seçim sonuçları ve oy oranları araştıran kişiler en hızlı ve doğru bilgileri bu başlık altından bulabilecekler. İşte Sinop Belediyesi yerel seçim sonuçları 2019...

Sinop partilerin oy oranları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları ve belediye başkan adayları hakkında ayrıntılı bilgiye, il il, ilçe ilçe canlı yerel seçim sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz. Türkiye nefesini tuttu 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarına kilitlendi. Sinop 2019 yerel seçim sonuçları daha şimdiden merak edilmekte. 2019 yerel seçimleri yani Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan ve yerel yönetimlerin belirlendiği bir seçimdir. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart 2019 yerel seçimlerine girecek partileri belirledi. Buna göre yerel seçim 2019ʼa 12 parti girmekte.

2019 yerel seçim sonuçlarını Yeniakit.com.trʼde Seçim 2019 sayfasından takip edebilirsiniz. 31 Mart Pazar günü Yüksek Seçim Kuruluʼnun (YSK) seçim yasaklarını kaldırmasının hemen ardından yerel seçim 2019 Sinop Seçim sonuçları an be an buradan takip edebilirsiniz.

AK Parti ve MHP 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı yaparak seçimlere giriyor. Yine 2019 yerel seçimlerde CHP-İYİ Parti resmi HDP ise gayri resmi olarak da Millet İttifakıyla seçimlere girme kararı aldı. Belediye başkan adayları, il genel meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri de bu ittifak çerçevesinde belirlendi. Hem Cumhur İttifakı hem de Millet ittifakı başta büyükşehirler olmak üzere pek çok il ve ilçede ortak belediye başkan adayı çıkardı.

Sinop belediye başkan adayları 2019

AK Parti: Ali Çöpçü

CHP: Barış Ayhan

MHP: Hasan Demir

BTP: Hüseyin Gül

Vatan Partisi: Sebahattin Canik

2019 Yerel Seçim Sonuçlarını en hızlı ve en anlaşılır bir şekilde 31 Mart akşamı YSKʼnın seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz yerel seçim sonuçları 2019 sorgulama yaparak buradan öğrenebilirsiniz. Yerel Seçim Sonuçları 2019, 31 Mart Yerel Seçim sonuçları Sinop, Sinop belediye Seçim sonuçları Sinop 2019 yerel seçim sonuçları ve Sinop ilçeleri yerel seçim sonuçları 2019 tüm detaylarıyla bu sayfada olacaktır.

Sinop belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti %37

CHP %54

MHP %6

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 22:44
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