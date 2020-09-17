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Gündem Sinop Valisinden kadınlara koronavirüs uyarısı
Gündem

Sinop Valisinden kadınlara koronavirüs uyarısı

Koronavirüs vaka artışı sonrası Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu kadınlara uyarıda bulunarak, ‘Kadınlar, altın günü gibi faaliyetleri erteleyelim. Bu mücadeleyi birlikte kazanalım. Çünkü bu gibi faaliyetlerde salgının yayılması hızı daha farklı oluyor' dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 17:01:00 -
Sinop Valisinden kadınlara koronavirüs uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası koronavirüs vakalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Vatandaşlara tedbirler konusuna uyarı yapan Bakan Koca, salgının sona yaklaştığının sinyalini verdi.

Koca, Türkiye genelinde ve iller bazında yatak doluluk oranlarının verilerini de paylaştı.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de vakaların artışlarının gözlemlenmesi sonrası diğer illerdeki Valilikler harekete geçti.

Koronavirüs vaka sayıları, kuralların ihlal edilmesi, düğün ve kına törenleri, konser ve toplu taşımalardaki durumdan ötürü artış gösterdi.

Yeni genelge

Bazı il Valilikleri koronavirüse karşı yeni tedbirleri açıkladı. Sinop'ta, İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Kovid-19 Tedbirleri Denetimleri" genelgesi kapsamında sıkı denetimler yapıldı.

Vali Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Barış Ayhan ve diğer ilgililerin de katıldığı denetimlerde vatandaşlara maske ve hijyen konusunda uyarılar yapıldı.

Kadınlara uyarı

Özellikle kadınlara komşu ve akraba ziyaretlerini erteleme konusunda çağrı yapıldı.

Vali Erol Karaömeroğlu, ‘Kadınlar, altın günü gibi faaliyetleri erteleyelim. Bu mücadeleyi birlikte kazanalım. Çünkü bu gibi faaliyetlerde salgının yayılması hızı daha farklı oluyor. Bir kişide olan hastalık 15 kişiye bulaşıyor’  dedi.

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