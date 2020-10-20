  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sinop Valisi Karaömeroğlu'ndan vatandaşlara "ev ziyaretleri" uyarısı
Aktüel

Sinop Valisi Karaömeroğlu'ndan vatandaşlara "ev ziyaretleri" uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-10-20 14:07:27 -
Sinop Valisi Karaömeroğlu'ndan vatandaşlara "ev ziyaretleri" uyarısı

SİNOP (AA) - Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, "Havaların soğumasıyla akrabalar ve komşular arası ev ziyaretleri yapılmaya başlandı. Evlerde oluşan bu yoğunlaşmalar maalesef vaka artışlarına sebep oluyor." dedi.

Vali Karaömeroğlu, gazetecilere, kenetteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tablosuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Alınan önlem ve tedbirler ışığında vaka sayılarında düşüş yaşandığını ancak en ufak bir rehavette sayılarda tekrar artış yaşandığının gözlendiğini vurgulayan Karaömeroğlu, özellikle ev ziyaretleri konusunda vatandaşların çok dikkati olmaları gerektiğini belirtti.

Maske ve hijyenin yanında ev ziyaretlerindeki fiziki mesafenin de önemine işaret eden Vali Karaömeroğlu, şöyle devam etti:

"Havaların soğumasıyla akrabalar ve komşular arası ev ziyaretleri yapılmaya başlandı. Evlerde oluşan bu yoğunlaşmalar maalesef vaka artışlarına sebep oluyor. Bu açıdan kapalı alanlarda kalabalık şekilde toplanılması halk sağlığı açısından risk oluşturuyor. Vatandaşlarımızın ev ziyaretlerinde çok dikkatli olmaları gerekmektedir. Zaruri olmadıkça toplu olarak bir araya gelinmemelidir. Nasıl ki dışarda sosyal mesafeye uygun hareket ediyorsak evlerde de fiziki mesafeye riayet etmeliyiz."

Karaömeroğlu, kentte insanların yoğun bulundukları iş yerlerine yönelik denetimlerin devam ettiğini; bugüne dek kusurlu bulunan işletmelere 31 bin 94 lira idari para cezası uygulandığını kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fehmi Koru FETÖ'nün hezeyanlarına sığındı! Erdoğan ve hükümete çirkin iftira
Gündem

Fehmi Koru FETÖ'nün hezeyanlarına sığındı! Erdoğan ve hükümete çirkin iftira

Kimse tarafından kale alınmamasından dolayı hazımsızlanan Fehmi Koru, FETÖ'nün 'Türkiye'de medyaya baskı' tezine sığınarak Cumhurbaşkanı Erd..
Bahçeli'den Azerbaycan açıklaması
Siyaset

Bahçeli'den Azerbaycan açıklaması

Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan MHP Lideri Devlet Bahçeli Ermenistan'a sert sözlerle yüklenerek "Dağlık Karabağ'ın asıl ..
Borsa 8 ayın zirvesini gördü
Ekonomi

Borsa 8 ayın zirvesini gördü

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,06 değer kazancıyla 1.205,37 puandan tamamlayarak 8 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştird..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay