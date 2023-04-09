Sinop Üniversitesi personel alacak
Sinop Üniversitesi’nde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın ayrıca Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (c) fıkrasının 5 inci bendine göre sözleşmeli personel alınacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Adayların başvuru formu ve ilanda başvuracakları pozisyon için istenilen belgeleri eksiksiz şekilde müracaat süresi içerisinde ilgili birimlere https://personelilan.sinop.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik olarak yapılacaktır. Şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular, süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak 0 (368) 271 57 73 telefon numarası veya [email protected] adresi üzerinden yardım alabileceklerdir.
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