Sinop Üniversitesi personel alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Adayların başvuru formu ve ilanda başvuracakları pozisyon için istenilen belgeleri eksiksiz şekilde müracaat süresi içerisinde ilgili birimlere https://personelilan.sinop.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik olarak yapılacaktır. Şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular, süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak 0 (368) 271 57 73 telefon numarası veya [email protected] adresi üzerinden yardım alabileceklerdir.

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