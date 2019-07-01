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Sinop Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı 2019

Sinop Üniversitesi akademisyen alım ilanı yayımlandı. Sinop Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019. Sinop Üniversitesi personel alımları ne zaman? Sinop Üniversitesi öğretim üyesi alımı 2019. Sinop Üniversitesi akademik personel alımı ne zaman? Sinop Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde akademik personel alımı ilanını yaptı. Üniversite alım duyurusunda İlahiyat Fakültesi, eğitim fakültesi ve Ayancık Meslek Yüksekokulu’nda görevlendirilmek üzere 3 öğretim üyesinin alınacağını açıkladı. Peki Sinop Üniversitesi öğretim görevlisi personel alımları hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar...

01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:34
Sinop Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı 2019

Sinop Üniversitesi akademisyen alım ilanı yayımlandı. Sinop Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019. Sinop Üniversitesi personel alımları ne zaman? Sinop Üniversitesi öğretim üyesi alımı 2019. Sinop Üniversitesi akademik personel alımı ne zaman? Sinop Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde akademik personel alımı ilanını yaptı. Üniversite alım duyurusunda İlahiyat Fakültesi, eğitim fakültesi ve Ayancık Meslek Yüksekokulu’nda görevlendirilmek üzere 3 öğretim üyesinin alınacağını açıkladı. Peki Sinop Üniversitesi öğretim görevlisi personel alımları hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar...

Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Öğretim Elemanları alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

1-Doçent Kadrosuna Başvuracak Adayların; Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirttikleri 1 (bir) adet dilekçe ile birlikte 2 (iki) adet fotoğrafını ayrıca her bir dosya için ayrı ayrı olmak üzere; Özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans,

Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi ve Sinop Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının internet adresinden temin edilen Akademik Değerlendirme Formunu doldurarak yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer belgeleri içeren 4 adet CD ile Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

2-Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuracak Adayların; Başvurdukları anabilim dalını belirttikleri 1 (bir) adet dilekçe ile birlikte 2 (iki) adet fotoğrafını ayrıca her bir dosya için ayrı ayrı olmak üzere; Özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans,

Doktora Belgesi ve Sinop Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının internet adresinden temin edilen Akademik Değerlendirme Formunu doldurarak varsa yabancı dil başarı belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer

belgeleri içeren 4 adet CD ile ilgili birimlere şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU SÜRESİ: Başvurular; İlanın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır.

NOT: %20 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

- Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Profesör ve Doçentler başvuramazlar.

- (Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.)

- (Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanması gerekmektedir.)

- (Onaylı istenen evrakın teslimi sırasında aslını ibraz etmek şartıyla fotokopileri kabul edilir.)

- (Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.)

- Herhangi bir akademik birimde öğrenci alımı için Yükseköğretim Kurulunun öngördüğü öğretim üyesi sayısına ulaşılıncaya kadar, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinde belirtilen atanma ve yükseltilme için gerekli olan akademik puan şartı aranmaz.

- Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesine Personel Daire Başkanlığının http://www.sinop.edu.tr/Personel_Daire_Baskanligi-10 web adresinden veya http://www.sinop.edu.tr/idaribirimler/personel_daire_baskanligi/formlar/OgrUyeAtanmaOlcutleriYonergesi(11.02.2019).pdf olarak ulaşılabilir.

- Akademik Değerlendirme Formlarına http://www.sinop.edu.tr/Personel_Daire_Baskanligi-8 web adresinden ulaşılabilir.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:34
  1. Sinop Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı 2019
  2. Sinop Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
  3. Sinop Üniversitesi öğretim üyesi alım başvuru şartları

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