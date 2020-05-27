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Aktüel

Sinop Belediyesi sokağa çıkma yasağını fırsata çevirdi

Sinop’ta sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan caddelerdeki yaya geçit çizgileri yenilendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 12:01:06 -
Sinop Belediyesi sokağa çıkma yasağını fırsata çevirdi

Sinop’ta sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan caddelerdeki yaya geçit çizgileri yenilendi.


İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen yaya öncelikli trafik çalışmaları kapsamında Sinop’ta yaya geçitlerinin boyalarını yenileyip, sinyalizasyon olmayan noktalara yaya geçidi çizgisi çizildiğini belirten Sinop Belediyesi yetkilileri, sokağa çıkma yasağını fırsata dönüştürerek Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın kampanyası çerçevesinde çalışmaların devam edeceğini bildirdi.


Vatandaşlar ise çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, yetkililere teşekkür etti.

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