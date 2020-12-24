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Aktüel Sinop Belediye Başkanı Ayhan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Sinop Belediye Başkanı Ayhan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-24 12:04:17 -
Sinop Belediye Başkanı Ayhan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

SİNOP (AA) - Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ayhan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Ayhan, haber kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman’ın "İşitme engelli hastayla iletişim", yaşam kategorisinde İsa Terli’nin "6 güzel adam", spor kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı fotoğrafları için oy kullandı.

Ayhan, başarılı çalışmalarından ötürü Anadolu Ajansı çalışanlarını tebrik ederek, "Güzel bir çalışma olmuş. Emeği geçen arkadaşları kutlarım. Fotoğrafların hepsi çok ilgi çekici idi." dedi.



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