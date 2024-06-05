Sinirli ot nedir? Faydaları nelerdir? Ot hakkında merak edilenler... Kolay bir işlem, bunu mutlaka yapın

Sinirli ot bitkisinin iki çeşidi de kır yollarında, çimenli tarla kıyılarında, nemli arazilerde, bahçe ve parkların çimleri arasında ve birçok bölgede yaşama imkanı bulmaktadır. Bazı yörelerde “sinirli yaprak”, “bağa yaprağı” veya “ateş yaprağı” olarak da bilinmektedir. Sinirli ot bitkisinin antibiyotik etkisi, bilimsel anlamda kanıtlanmıştır. Solunum sistemi ve ilgili organlar açısından da birçok faydası bulunan sinirli ot bitkisi, bilhassa balgam, öksürük, boğmaca, akciğer astımı ve akciğer tüberkülozu rahatsızlıkları üzerinde etkili olmaktadır.

Sinirli ot türlerinin tamamı, kök, sap, yapraklar, çiçekler ve tohumlar olarak ayrı ayrı kullanılmaktadır. Sinirli ot bitkisi, ilginç bir şekilde, kanı, akciğeri ve mideyi de temizlemektedir. Kekik otu ile sinirli ot karışımlı bir çay hazırlanır. Karaciğer ve mesane rahatsızlıkları için bu çay da tüketilebilmektedir. Uzmanlar bu şekilde yapılması gerektiğini söyledi.

Kekik Otu İle Sinirli Ot Karışımı Çay Nasıl Hazırlanır? Çok Kolay İşlem

– 1 dilim limon, 1 bardak soğuk suyun içine atılır

– Bu 1 bardak su ile birlikte, 1 çay kaşığı dolusu nöbet şekeri beraberce kaynatılır

– Kaynatılan karışım, 4 ya da 5 kez taşırılır ve altı kapatılır

– Son olarak yarım tatlı kaşığı ince kıyılmış bitki karışımı, hazırlanan kaynar suda haşlanır

– Karışım haşlandıktan sonra, demlenmesi için yaklaşık 1 dakika beklenilir.

Hazırlanan bu çay, günde 4 – 5 defa tüketilebilir. Çayın içilmesi, yudum yudum olmalıdır. Sinitli ot bitkisinden elde edilen pekmezin de, kan ve dolaşım sistemi adına çok yararlı olduğu bilinmektedir. Bazı kırsal yörelerde, yaralanmalar sonucu oluşan yaralanmış bölgelerin üzerine, iyice ezilmiş sinirli ot bitkisinin konulduğu da bilinmektedir. Taze yaprakların ezilerek bu şekilde uygulanması, çeşitli çatlaklara, kesiklere ve arı sokmalarına karşı da kullanılabilmektedir.

Sinirli otun bir diğer faydası, taze yapraklarının ovalanarak, biraz da tuz ile karıştırılarak boğaza sarılması suretiyle, guatrı küçültmesi olayıdır. Bunun yanında sinirli otun, ayak altında oluşan kabarcıklara ve şişmelere de iyi geldiği söylenmektedir. Yaraların kapatılması ile ilgili yararlar, sinirli otun en büyük etkilerinden biridir. Çeşitli konferans ve sempozyumlarda, sinirli ot ile yapılan lapaların, çok yıllık yaraları dahi iyileştirdiği, en azından büyük bir oranda olumlu etki ettiği belirtilmiştir. Sinirli ot bitkisinin, bu güne kadar bilinen hiç bir yan etkisi yoktur. Ancak yine de, kullanım öncesinde detaylı şekilde araştırma yapmak ve gerektiğinde bir uzmana danışmak çok önemlidir. Her bünyenin özelliği ve duyarlılığı farklı olduğu için, otun kullanımı sonrası vücut reaksiyonları iyi takip edilmelidir.

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Kullanım Çeşitlerine Göre Yapılan Hazırlıkların Tarifleri

Sinirli Ot Çayının Hazırlanması;

İnce kıyılmış sinirli ot, yarım tatlı kaşığı (bir tatlı kaşığı da olabilir) ölçeğinde alınarak, normal bir su bardağı dolusu kaynar su içinde haşlanır. Haşlamanın ardından, 15 dakika demlendikten sonra süzülür.

Sinirli Ot Taze Yaprak Lapasının Hazırlanması

Dar ya da geniş yapraklı sinirli ot yaprakları toplanarak güzelce yıkanır. Ardından, yapraklar lapa haline getirilene kadar merdane ya da benzer bir gereçle ezilir. En nihayetinde, yaprak lapası hazırdır.

Sinirli Ot Pekmezinin Hazırlanması

İki avuca sığdığı kadar, iyice yıkanmış ve de incecik kıyılmış sinirli ot bitki yaprağı, önce lapa haline getirilir. Hazırlanan lapaya biraz su ilave edilir. 300 gram kadarlık nöbet şekeri ve 250 gram kadarlık çiçek balı, su ilave edilen lapaya eklenir. Hazırlanan karışım, ağır ateşte sürekli olarak karıştırılır. Karışım, koyu bir sıvı olana kadar kaynatılmaya devam edilir. Kaynatma işleminin ardından, karışımın soğumadan kaplara dağıtımı sağlanır ve bu kaplar buzdolabında saklanır.