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Yerel Sinirlenip yumrukladı hızını alamayıp bacaklarından vurdu
Yerel

Sinirlenip yumrukladı hızını alamayıp bacaklarından vurdu

Yeniakit Publisher
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Samsun'un Atakum ilçesinde bir şahısın yan yana yürüdüğü kişiye önce yumruk atıp, ardından tabancayla vurarak her iki bacağından yaraladığı anın görüntüleri ortaya çıktı.

Samsun'da, M.E.Ö. (21) ile C.Z. sokakta yan yana yürüdükleri sırada aralarında tartışma çıktı. Yürümeye devam ettikleri esnada aniden duran M.E.Ö., C.Z.'ye yumruk attı. Şüpheli, ardından belinden çıkardığı tabancayla C.Z.'yi her iki bacağından vurarak yaraladı. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayın ardından 55 plakalı araçla kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen silah olay yerine yakın bir bölgede bulunurken, şüpheli M.E.Ö. ise Yunus Timlerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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