Sınırlar sporla aşılıyor

Nilüfer Belediyesi’nin de katılımcıları arasında yer aldığı “Herkes için Aktif Gönüllülük” Projesi’nin ilk çalışmaları Nilüfer’de başladı.

Polanya’nın Gdansk şehrinde bulunan Beniaminek 3 Spor Kulübü’nün ana ortaklığında hayata geçirilen ve Avrupa Birliği Projesi olan “Herkes için Aktif Gönüllülük” Projesi’nin (Active Volunteering for All) katılımcıları arasında Nilüfer Belediyesi de yer aldı.

İspanya Malaga Arrabal Gençlik Derneği, Bursaspor ProfesyonelSporcular Dayanışma Derneği, Bursa Tuhafiyeciler ve Benzerleri Odası, Kültür Eğitim Proje Derneği ve Nilüfer Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirilen proje için Türkiye’ye gelen, İspanya ve Polonyalı proje temsilcileri Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i de makamında ziyaret etti.

Ziyaret için teşekkür eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, sporun birleştirici gücünün, farklı kültürler arasında sosyal çalışmaları, sağlıklı bir iletişimi sağlayacağını ve pek çok alanda iş birliğine yol açacağını belirtti. Erdem, “Nilüfer’de olmanızdan çok mutluyuz. Projenin üç ülke için de olumlu neticeler doğuracağına inanıyorum. Bu çalışmanın ilerleyen süreçte daha farklı iş birlikleri için imkân sağlayacağını da umuyorum” dedi.

Projenin ilk ayağında Nilüfer’e gelen katılımcı ülkelerin temsilcileri, Nilüfer Belediyesi’nin spor tesislerinde incelemelerde bulundular, daha sonra dagenç sporculara spor ve sağlık konulu seminer verdiler.

Avrupa Birliği “Erasmus+ KA2 Strategic Partnership” (Erasmus+ Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar) programı kapsamında hayata geçirilen ve iki yıl sürecek olan “Herkes için Aktif Gönüllülük” projesiyle,belediyeler, spor kulüpleri, gençlik kulüpleriyle iş birlikleri geliştirilecek. Proje kapsamında kültürel, sanat ve sportif alanlarda Türkiye, İspanya ve Polonyaarasında ortak çalışmalar yürütülecek.