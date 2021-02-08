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Aktüel Sınırı kana bulayacaklardı... Hain saldırı engellendi
Aktüel

Sınırı kana bulayacaklardı... Hain saldırı engellendi

Şanlıurfa'nın sınır kasabası Tel Abyad'da bomba yüklü 2 kamyonet ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 19:39:00 -
Sınırı kana bulayacaklardı... Hain saldırı engellendi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Tel Abyad kentinde, içerisinde el yapımı patlayıcı bulunan 2 kamyonet ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Suriye'nin Tel Abyad kentinde yerel kolluk kuvvetleri, bombalı saldırılarda kullanılmak üzere içerisinde el yapımı patlayıcıların bulunduğu 2 kamyonet ele geçirdi. Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Valilik koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk unsurlarınca, terör örgütü PKK/KCK- PYD/YPG'nin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda Tel Abyad'da bir istihbaratı değerlendiren ekipler, bir araçta el yapımı patlayıcı buldu, araçtaki 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, içinde patlayıcı olan başka bir araç daha bulundu. Her iki araçtaki patlayıcılar kontrollü şekilde imha edildi."

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