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Dünya Sınırdan uyuşturucu geçirmeye çalışan 15 kişi öldürüldü
Dünya

Sınırdan uyuşturucu geçirmeye çalışan 15 kişi öldürüldü

Yeniakit Publisher
2023-12-18 17:32:00 -
Sınırdan uyuşturucu geçirmeye çalışan 15 kişi öldürüldü

Tayland'ın Myanmar sınırı yakınlarında polisle çatışmaya giren uyuşturucu kaçakçılığı şüphelisi 15 kişi öldürülürken yaklaşık 2 milyon tablet metamfetamin ele geçirildi.

Tayland'ın Myanmar sınırı yakınlarında polisle çatışmaya giren uyuşturucu kaçakçılığı şüphelisi 15 kişi öldürülürken yaklaşık 2 milyon tablet metamfetamin ele geçirildi.

Tayland Narkotik Kontrol Kurulu yetkilileri, Chiang Rai eyaletinin Mae Fah Luang Bölgesi'nde Tayland-Myanmar sınırı yakınında uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığına dair ihbar üzerine harekete geçen asker ve polisle uyuşturucu kaçakçıları arasında çatışma çıktığını açıkladı.

Chiang Rai'de sınır yakınında yaşanan çatışmanın ardından öldürülen 15 şüphelinin sırt çantalarında 1,7 milyon metamfetamin uyuşturucu hapı bulundu.

Tayland Kraliyet Ordusu, silahlı çatışmanın sınır ormanında gerçekleştiğini ve yaklaşık beş dakika sürdüğünü bildirdi. (İLKHA)

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