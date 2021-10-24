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Gündem Sınırdan sızan 2 terörist etkisiz hale getirildi! Bakan Soylu'dan flaş sözler: Onun da sırası geliyor
Gündem

Sınırdan sızan 2 terörist etkisiz hale getirildi! Bakan Soylu'dan flaş sözler: Onun da sırası geliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Çukurca sınırından sızan 2 terörist, J-SİHA, yakın hava desteği ve ayrıca kara operasyonuyla ölü ele geçirildi." ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 00:38:00 - 2021-10-24 00:42:58
Sınırdan sızan 2 terörist etkisiz hale getirildi! Bakan Soylu'dan flaş sözler: Onun da sırası geliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Çukurca sınırından sızan 2 terörist, J-SİHA, yakın hava desteği ve ayrıca kara operasyonuyla ölü ele geçirildi." dedi.

Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Hakkari Yüksekova'ya yeni geldik, takip ettiğimiz haber de geldi. Çukurca sınırından sızan 2 terörist, J-SİHA, yakın hava desteği ve ayrıca kara operasyonuyla ölü ele geçirildi. Laftan anlamıyorlar. Gözü alıyorsa Karayılan gelsin, fare gibi saklanmasın. Onun da sırası geliyor."

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