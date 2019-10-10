Sınırdaki birliklere araç ve komando takviyesi Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere araç ve komando takviyesi yapıldığı bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere araç ve komando takviyesi yapıldı. Hatay-Hassa yönünden gelen mayına dayanıklı kirpiler ve komandoların bulunduğu araçlar İslahiye ilçesine ulaştı. Konvoy, daha sonra Gaziantep'e doğru hareket etti. Komandolar ve araçların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

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