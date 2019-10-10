Sınırdaki birliklere araç ve komando takviyesi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere araç ve komando takviyesi yapıldığı bildirildi.10 Ekim 2019 Perşembe 01:34
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere araç ve komando takviyesi yapıldı.
Hatay-Hassa yönünden gelen mayına dayanıklı kirpiler ve komandoların bulunduğu araçlar İslahiye ilçesine ulaştı.
Konvoy, daha sonra Gaziantep'e doğru hareket etti.
Komandolar ve araçların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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