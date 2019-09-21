Sınırda terör örgütü YPG/PKK'dan sinsi taktik! Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Telabyad'da terör örgütü YPG/PKK sınırı boydan boya ateşe verdi.

Terör örgütü YPG/PKK, kontrolündeki Telabyad ilçesi ile Türkiye'nin sınır ilçesi Akçakale arasındaki bölgeyi ateşe verdi. Teröristler, sınır boyunu sürekli ateşe vererek yangın çıkarıp güvenlik güçlerinin görüşünü engellemeye çalışıyor. Sınırın sıfır noktasında mevzilendi Suriye'nin Rakka kentine bağlı sınır ilçesi Telabyad'da YPG/PKK'lı teröristler, işgal ettikleri evin çevresini toprakla kapatıp üzerine paçavralarını astı. Mevziye çevrilen ev ve paçavralar Türkiye tarafından çıplak gözle rahatlıkla görülürken, teröristlerin evin damında silahlarıyla gezindikleri görüntülendi. Bugün öğle saatlerinde ise Telabyad ve iç kesimlerinde iki ülkeye ait 4 helikopterle 6. devriye uçuşu gerçekleştirildi. Devriyeler gerçekleştiği sırada teröristler, sınırın sıfır noktasına kurdukları mevziden adeta sınırı izlemeye aldı.

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