Sınırda tellere takılan çantadan bakın neler çıktı
Suriye Sınırından Cizre'ye atılmak istenen üzerinde kumandalı ateşleme sistemi bulunan 15 kilogram patlayıcının bulunduğu çanta sınır hattındaki beton duvarlarda bulunan dikenli tellere takıldı.09 Temmuz 2019 Salı 12:07
Suriye'de bulunan teröristler, dün gece Cizre'nin sınır hattında bulunan Kebeli köyüne üzerinde kumandalı ateşleme sistemi bulunan 15 kilo patlayıcıyı atmak istedi.
Patlayıcı, sınırda kurulan modüler beton duvarın üzerindeki dikenli tellere takıldı. Güvenlik güçlerinin kameralardan tespit edip olay yerine hareket etmesiyle teröristler sınırdan uzaklaştı.
Sansasyonel eylem planı
Yapılan incelemede 7 fünye, 12 uzaktan kumanda ve ateşleyici olduğu değerlendirilen kumanda ile birlikte ele geçirilen 15 kilo patlayıcının, Suriye'deki teröristlerce yurda sokulup, Türkiye'deki üst düzey görevliler ve güvenlik güçlerine yönelik sansasyonel eylem yapılacağı belirtildi. Patlayıcı, sınır hattında kontrollü şekilde imha edildi.
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