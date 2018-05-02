Sınırda hareketlilik! Sınırı geçince Yunanistan göz altına aldı

Edinilen bilgiye göre, Pazarkule Sınır Kapısı'nda su kuyusu çalışması için Edirne Belediyesi'nden iş makinası yardımı istendi.

Belediye işçisi gümrüklü sahada hidromekle (kepçe) çalıştığı sırada yanlışlıkla Yunanistan tarafına geçti.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, işçinin yanlışlıkla iş makinasıyla manevra yaptığı sırada Yunanistan toprağına geçtiği gerekçesiyle gözaltına alındığını belirtti.

Gürkan, Oristiada'da karakola götürülen işçinin serbest bırakılması için gerekli girişimlerde bulunacaklarını kaydetti.

ASKERİ YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır da Pazarkule Sınır Kapısına gelerek askeri yetkililerden bilgi aldı.

Çakır daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün talihsizlik bir olay yaşadıklarını, bir belediye işçisinin Yunan askerleri tarafından alıkonulduğunu belirtti.

Belediye Başkan Yardımcısı Çakır, işçinin serbest bırakılması için girişimlerin yapıldığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Türkiye tarafında bir su kuyusu açılıyor, buradaki binalara ve askeri birliğe su aktarımıyla ilgili. Arkadaşımız da hendek açmak için buraya geliyor. İşçilerin çalıştığı yere geliyor. Gümrük sahasına girmesi gerekirken arkadaşımız yanlışlıkla Yunanistan'a seyreder gibi devam ediyor. Tampon bölgemizi geçerken, o noktada geri manevra yapıyor. Yunan görevlilerce alıkonuluyor. İş makinesini de kendi taraflarına, gümrük sahasına geçiriyorlar. Arkadaşımızı da Oristiada'ya götürüyorlar. Valilik nezdinde gerekli girişimler yapıldı."