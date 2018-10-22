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Sınırda dev hareketlilik! Kuyruk 12 kilometreyi aştı

Edirne'de bulunan Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Bulgaristan’a geçmek için bekleyen TIR'ların oluşturduğu kuyruk 12 kilometreyi aştı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 11:42
Sınırda dev hareketlilik! Kuyruk 12 kilometreyi aştı

Avrupa'nın en büyük dünyanın ise ikinci büyük kara sınır kapısı ünvanını elinde bulunduran Kapıkule'de, ‘TIR' kuyruğu 12 kilometreyi aştı. Hafta sonu yaşanan uzun araç yoğunluğu Pazartesi gününe de sarkınca, günlerdir ihracat yüklerini yurt dışına götürmek için yollarda bekleyen tır şoförleri, adeta isyan etti.,

Hafta sonu yoğunluğu Pazartesi’ye taşındı

Bulgaristan'daki Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı'nda iddiaya göre yetersiz personel çalıştırılması ve Türk tarafındaki yoğunluğuna cevap verilememesi nedeniyle Kapıkule'den hafta sonu çıkış işlemi yapılan tır sayısının karşılanamadığı belirtildi. Hafta sonu yaşanan yoğunluk eritilemeyince, uzun araç kuyruğu hafta başına da sarktı. Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Bulgaristan’a çıkış yapmak için bekleyen tırların oluşturduğu kuyruk 12 kilometreyi aştı.

"Kaynak nereden onu da bilmiyoruz”

TIR şoförlerinden Özcan Özdoğan, 27 yıldır bu meslekte olduğunu belirterek, “Bizi en çok rahatsız eden burada beklemek. Biz bunu her zaman yaşıyoruz. Özellikle şu son 3-4 yıldır bu çileyi çok daha fazla çekiyoruz. Kaynak nereden, onu da bilmiyoruz. Bulgar’dan mı kaynaklanıyor? Türkiye tarafından mı kaynaklanıyor? Onu da bilmiyoruz. Onlara soruyoruz bizi suçluyorlar. Bizimkilere soruyoruz, onları suçluyorlar. Yani sonuçta çile hep bize” dedi.

 

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 11:42
  1. Edirne
  2. Kapıkule Sınır Kapısı
  3. Bulgaristan
  4. TIR kuyruğu

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