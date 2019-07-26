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Sınırda çekildi! Dünya bu fotoğrafı konuşuyor

Orta Amerika ülkesi Guatemala'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne geçmek için 2 bin 410 kilometre yol giderek sınıra kadar ulaşan bir anne ile altı yaşındaki oğlunun fotoğrafı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

26 Temmuz 2019 Cuma 18:22
Sınırda çekildi! Dünya bu fotoğrafı konuşuyor

İngiliz Reuters haber ajansı, foto-muhabiri Jose Luis Gonzales'in çektiği ve Meksika Sınır Muhafızları'na bağlı bir askere sınırdan geçmelerine izin vermesi için yalvaran Ledy Perez'in özelinde tüm göçmenlerin çilesini yansıtan bir fotoğrafı abonelerine servis etti.

Pazartesi günü alacakaranlıkta çekilen karede, Guatemala'daki memleketinden Meksika'nın sınır kenti Ciudad Juarez'a gelen Ledy Perez çömelmiş ağlarken, altı yaşındaki oğlu Anthony Diaz,meydan okuyan bir tavırla Meksikalı askere bakıyor. Objektife yazlık üniforması içinde bir asker omzundan sarkan tüfeğiyle yansıyor.

Sosyal medyada yankı uyandırdı

Reuters'ın bu ana ilişkin servis ettiği kareler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Fotoğraflar, Meksikalı sınır muhafızlarının büyük oranda Orta Amerika'dan ABD'ye geçmeye çalışan göçmenlerin durdurulmasında oynadığı rolü de gözler önüne seriyor.

 

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 18:22
  1. Reuters
  2. Jose Luis Gonzales
  3. Guatemala

YORUM YAZ

  • AliAli29 dk önce
    Türkiye'ye gelsinler , kapımız herkese açık.
  • üğpoıüğpoı47 dk önce
    allah zalim abdye en iyi hüküm edendir guatemala değil haiti honduras karayipler bölgesi latin amerikanın tamamı abdnin zulmü zalimliği altında örnek hatide insanlar yokluktan çaresizlikten çamur yiyor allah bize yarın ahirette bunun hesabını soracaktır ama allah haettiği abdye hüküm ve hakim olandır şüphesiz

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