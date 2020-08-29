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Gündem Sınırda çatışma çıktı! Şehitlerimiz var
Gündem

Sınırda çatışma çıktı! Şehitlerimiz var

Türkiye-İran sınırında Ağrı'nın Doğu Bayazıt ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-29 15:22:00 -
Sınırda çatışma çıktı! Şehitlerimiz var

Alınan Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ağrı'nın Doğu Bayazıt ilçesinde güvenlik güçlerimizle terör örgütü PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada yaralanan 2 uzman çavuş hemen Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Naaşları memleketlerine gönderilecek

Yaralı askerlerimiz Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan şehitlerin naaşları kentte düzenlenecek törenin ardından memleketlerine gönderilecek. 

Yurt içindeki terörist sayısı

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün yaptığı açıklamada yurt içinde kalan terörist sayısını açıklamıştı. Soylu, düzenlenen operasyonlar sonrası yurt içindeki terörist sayısının 400 seviyesinde olduğunu açıklamıştı.

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