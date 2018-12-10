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Sınırda bir terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yaptığı tespit edilen terör örgütü PYD/PKK üyesi bir kişi yakalandı.

10 Aralık 2018 Pazartesi 16:29
Sınırda bir terörist yakalandı

Güvenlik güçleri, Suriye'nin Rasulayn ilçesinden kaçan teröristin yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçeceğine ilişkin istihbarat bilgisine ulaştı.

Sınırdaki önlemlerini artıran güvenlik güçleri, Aksoy Hudut Karakolu yakınlarında PYD/PKK mensubunu gözaltına aldı.

Terörist, sağlık kontrolünün ardından İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 16:29
  1. pkk
  2. YPG
  3. terörist

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