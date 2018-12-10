Sınırda bir terörist yakalandı
Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yaptığı tespit edilen terör örgütü PYD/PKK üyesi bir kişi yakalandı.10 Aralık 2018 Pazartesi 16:29
Güvenlik güçleri, Suriye'nin Rasulayn ilçesinden kaçan teröristin yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçeceğine ilişkin istihbarat bilgisine ulaştı.
Sınırdaki önlemlerini artıran güvenlik güçleri, Aksoy Hudut Karakolu yakınlarında PYD/PKK mensubunu gözaltına aldı.
Terörist, sağlık kontrolünün ardından İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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