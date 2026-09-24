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Dünya Sınıra yakın bölgede silahlı saldırı düzenlendi! Çok sayıda asker hayatını kaybetti
Dünya

Sınıra yakın bölgede silahlı saldırı düzenlendi! Çok sayıda asker hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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Sınıra yakın bölgede silahlı saldırı düzenlendi! Çok sayıda asker hayatını kaybetti

Batı Afrika Ülkesi Nijer'in Mali sınırına yakın Tillaberi bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda asker hayatını kaybetti, birçok asker yaralandı.

Nijer Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırının Tillaberi bölgesindeki Abala'nın yaklaşık 22 kilometre doğusunda bulunan Fartal'da düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bir gün önce sivillere ait hayvanları gasbeden silahlı kişileri yakalamak amacıyla operasyon başlattığı hatırlatıldı.

Operasyon sırasında güvenlik güçlerinin Fartal yakınlarında motosikletli ve ağır silahlı grupla karşılaştığı, çıkan çatışmada çok sayıda askerin hayatını kaybettiği ve bazı askerlerin de yaralandığı kaydedildi.

Askeri kayıplara ilişkin sayının paylaşılmadığı açıklamada, saldırganlardan onlarcasının etkisiz hale getirildiği ve grubun çatışmanın ardından kuzeye doğru çekildiği aktarıldı.

Nijer Devlet Bakanı ve Savunma Bakanı General Salifou Mody, kaçan saldırganların yakalanması amacıyla bölgede operasyonların sürdüğünü bildirdi.

Yerel basında resmi olmayan kaynaklara dayandırılan haberlerde ise yaklaşık 20 askerin hayatını kaybettiği, 10 askerin yaralandığı öne sürüldü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken Mali sınırındaki Tillaberi bölgesi, DEAŞ'ın Sahel yapılanmasının saldırılarına sahne oluyor.

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