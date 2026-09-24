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Alaşehir'de korkunç kaza: Genç işçi çöp kamyonunun altında can verdi

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IHA Giriş Tarihi:

Alaşehir'de korkunç kaza: Genç işçi çöp kamyonunun altında can verdi

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde çöp kamyonunun altında kalan genç işçi yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili kamyon sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

#1
Foto - Alaşehir'de korkunç kaza: Genç işçi çöp kamyonunun altında can verdi

Kaza, saat 11.00 sıralarında Alaşehir'e bağlı Uluderbent Mahallesi Köprübaşı Mahallesi Kiraz Caddesi üzerinde meydana geldi.

#2
Foto - Alaşehir'de korkunç kaza: Genç işçi çöp kamyonunun altında can verdi

Edinilen bilgiye göre, D.K. (29) yönetimindeki 45 ANC 487 plakalı belediyeye ait çöp toplama kamyonu, cadde üzerindeki çöp konteynerini boşalttıktan sonra hareket etti.

#3
Foto - Alaşehir'de korkunç kaza: Genç işçi çöp kamyonunun altında can verdi

Bu sırada kamyonun sol tarafından geçmek isteyen işçi Erol Karasulu (20), sürücünün kendisini fark etmemesi sonucu aracın altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Alaşehir'de korkunç kaza: Genç işçi çöp kamyonunun altında can verdi

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Karasulu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Çöp kamyonu sürücüsü D.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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