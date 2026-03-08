Sınır tanımayan vefa: Tevfik Göksu’dan sağlık çalışanlarına "Alo İftar" sürprizi!

Esenler Belediyesi’nin Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığı “Alo İftar” hizmeti, bu kez sosyal medya üzerinden yapılan bir çağrıyla Esenler sınırlarını aşarak sağlık çalışanlarına ulaştı.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan bir hemşire, sosyal medya üzerinden Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’ya seslenerek şu çağrıda bulundu:

HEMŞİRELER X’TEN YAZDI, ANINDA KARŞILIK BULDU

“Bakırköy’de 8 sağlık çalışanı olarak bu akşam iftarımızı sizden talep etsek olmaz mı Tevfik hocam?”

Bu çağrı kısa sürede karşılık buldu. Esenler Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

“Alo İftar hattımız aslında sadece Esenler sınırlarında hizmet veriyor ancak siz kıymetli sağlık çalışanlarımız için bugün sınırları aşabiliriz diye düşünüyoruz. DM üzerinden iletişim bilgilerinizi alabilir miyiz?” ifadeleri yer aldı.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da çağrıya kayıtsız kalmayarak hemşireye “Tabii ki sevgili kardeşim.” diyerek karşılık verdi.

YEMEKLER HASTANEYE MOTORİZE EKİPLE ULAŞTIRILDI

Başkan Göksu’nun talimatının ardından Esenler Belediyesi’nin motorize ekipleri hızla harekete geçti. Hastanede görev yapan 8 sağlık çalışanı için talep edilen iftar, ekipler tarafından 16 kişilik sıcak yemek olarak hazırlanarak hastaneye ulaştırıldı.

GÖKSU’YU ÇAYA DAVET ETTİLER

İftar yemeklerini teslim alan hemşireler, Esenler Belediyesi’ne ve Başkan Göksu’ya teşekkür ederek sosyal medya üzerinden memnuniyetlerini dile getirdi. Sağlık çalışanları ayrıca Başkan Göksu’yu hastaneye çay içmeye davet etti.

Başkan Göksu ise davete karşılık verdi

“İnşallah Ramazan sonrası geleceğim.” ifadelerini kullandı.

Ramazan boyunca o gün evinde iftar hazırlamaya fırsat bulamayanlar için İftar imkanı sunan Esenler Belediyesi’nin Alo İftar hizmeti bu örnekle birlikte sağlık çalışanlarına yönelik vefa ve dayanışmanın da anlamlı bir örneğini ortaya koymuş oldu.