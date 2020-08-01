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Dünya

Sınır Tanımayan Doktorlar'dan Yemen için Kovid-19 uyarısı

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü, Yemen'de Kovid-19 salgını dalgalanmaları olabileceği uyarısında bulunarak, Yemen halkını uyardı.

Yeniakit Publisher
2020-08-01 13:51:00 -
Sınır Tanımayan Doktorlar'dan Yemen için Kovid-19 uyarısı

 

 

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü, Yemen'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dalgalanmaları olabileceği uyarısında bulunarak, Yemen halkını dikkatli olmaya çağırdı.

MSF'nin Yemen'in İbb vilayetindeki proje koordinatörü Atsuhiko Ochiai, örgütün Twitter hesabından Kovid-19 salgınıyla ilgili bir dizi paylaşımda bulundu.

MSF'nin Yemen'deki Kovid-19 hastalarına sağlık hizmeti sunmaya devam ettiğini belirten Ochiai, virüsün ülkede hangi aşamada olduğu konusunda öngörüde bulunmanın çok zor olduğunu kaydetti.

Ochiai, "Hepimizin dikkatli olması gerekiyor, çünkü muhtemelen salgın dalgaları göreceğiz." ifadesini kullandı.

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinin açıklamasına göre, üklede şu ana kadar 1728 kişiye Kovid-19 teşhisi konulurken, 493 kişi hayatını kaybetti, 862 kişi de sağlığına kavuştu.

 

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