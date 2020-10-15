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Aktüel Sınır Tanımayan Doktorlar: Yemen'in Taiz kentindeki çatışmalarda 1 kişi öldü, 37 kişi yaralandı
Aktüel

Sınır Tanımayan Doktorlar: Yemen'in Taiz kentindeki çatışmalarda 1 kişi öldü, 37 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-10-15 23:42:47 -
Sınır Tanımayan Doktorlar: Yemen'in Taiz kentindeki çatışmalarda 1 kişi öldü, 37 kişi yaralandı

TAİZ (AA) - Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü, Yemen'in güneybatısındaki Taiz kentindeki çıkan çatışmalar ve bombardımanlarda bir kişinin öldüğünü 37 kişinin yaralandığını duyurdu.

MSF'nin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, örgütün desteklediği Es-Sevra Hastanesi'ne biri çocuk 38 yaralının getirildiği, yaralılardan birinin hastaneye getirilmesinin hemen ardından hayatını kaybettiği belirtildi.

MSF açıklamasında, yaralılara kimin saldırdığına ve durumlarıyla ilgili bilgiye yer vermezken, yerel basın Husilerin kentteki meskun mahalleri hedef aldığını yazdı.

Taiz'deki durumun endişe verici olduğu kaydedilen MSF'nin açıklamasında ayrıca, Yemen'deki tüm silahlı gruplara sivil kayıplarını önlemek için gerekli tüm önlemleri alma ve uluslararası insani hukuka uyma çağrısı yapıldı.

Yemen ordusundan ismini vermek istemeyen askeri bir kaynak da AA muhabirine yaptığı açıklamada, ordunun Husilerle girdiği çatışmanın ardından Taiz kentinin doğusunda bazı mevkileri Husi milislerin elinden geri aldığını söyledi.

Çatışmaların 18 saat sürdüğünü ve ağır silahların kullanıldığını belirten kaynak, tarafların kayıpları hakkında bilgi vermedi.

Husilerden ise konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletlere göre ülkede çatışmaların başlangıcından itibaren 12 bini sivil 112 bin kişi hayatını kaybetti.

Dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya muhtaç durumda.


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