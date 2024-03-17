  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Milli teknolojilere can suyu geliyor! Terminal İstanbul dengeleri değiştirecek

Selçuk Bayraktar 'damga vuracak' diyerek az önce tüm Türkiye'ye müjdeyi verdi

Gaza gelip Türkiye'ye ambargo uygulayan Kanada kabusu yaşıyor! ASELFLIR-500 ilk kez görüntülendi

Sözcü TV'de AK Parti'nin öne geçtiği iller açıklandı! CHP elindeki 4 ili kaybediyor: Şaşkınım

İliç faciası sonrası başlatılan arama kurtarma operasyonunda önemli gelişme

Taziyede bile bulunmadan bakın ne demiş! Katilin babasından acılı babaya utanmaz teklif

Ayasofya'da Yunan bayraklı provokasyon!

Bankalardan vatandaşa şok eden altın ve dolar uyarısı: Sorumlusu biz değiliz

Soykırımcı İsrail'in sözcüsü Youtube yine şaşırtmadı! O şarkıyı platformdan kaldırdılar!

Araç sahipleri dikkat! Şimdiye kadar 1 milyon araca ceza kesildi: Yaptırmayan 9 bin 943 lira ödeyecek
Dünya Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'deki felaketi kelimeler tarif edemez
Dünya

Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'deki felaketi kelimeler tarif edemez

Yeniakit Publisher
2024-03-17 04:35:00 -
Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'deki felaketi kelimeler tarif edemez

Sınır Tanımayan Doktorların (MSF) Gazze'deki hemşiresi Loay Harb, Gazze'de yaşanan durumun bir felaket olduğunu ve bunu kelimelerin tarif edemeyeceğini açıkladı.

MSF'nin X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Gazze'nin kuzeyinde görevli hemşire Harb'in bölgedeki duruma ilişkin görüşlerine yer verildi.

"Gazze'deki mevcut durum bir felaket ve kelimeler bunu tarif edemez" ifadelerini kullanan Harb, burada yaşanan gıda eksikliği ve zor şartlarda tıbbi destek verdiklerini belirtti.

Paylaşımda, MSF'nin, bölgedeki personelleriyle nadiren irtibat kurabildiği de kaydedildi.

İsrail Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırdığı Gazze'de yaşayan 2,3 milyon Filistinliyi açlığa mahkum ediyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 10 Mart'taki açıklamasında, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğunu" belirtmişti.

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

İsrail'in, yardımları engellemesi nedeniyle ABD, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Katar, Umman ve Bahreyn son dönemde Gazze Şeridi'ne havadan yardım indirilmesine yönelik ortak operasyonlar düzenliyor.

Kaynak: AA

İsrail Gazze'de soykırıma devam ediyor! Yardım bekleyen sivilleri hedef aldı
İsrail Gazze'de soykırıma devam ediyor! Yardım bekleyen sivilleri hedef aldı

Gündem

İsrail Gazze'de soykırıma devam ediyor! Yardım bekleyen sivilleri hedef aldı

Bir kere de şaşırtın! CHP Gazze ve Irak politikasından da rahatsız!
Bir kere de şaşırtın! CHP Gazze ve Irak politikasından da rahatsız!

Siyaset

Bir kere de şaşırtın! CHP Gazze ve Irak politikasından da rahatsız!

Singapur'dan Gazze kararı! Başbakan Lee duyurdu
Singapur'dan Gazze kararı! Başbakan Lee duyurdu

Dünya

Singapur'dan Gazze kararı! Başbakan Lee duyurdu

Türk yardım kuruluşlarından Gazze çıkarması! Yardımlar böyle gönderiliyor
Türk yardım kuruluşlarından Gazze çıkarması! Yardımlar böyle gönderiliyor

Aktüel

Türk yardım kuruluşlarından Gazze çıkarması! Yardımlar böyle gönderiliyor

Gazze'ye kan götüren ABD'den 'insani' yardım!
Gazze'ye kan götüren ABD'den 'insani' yardım!

Dünya

Gazze'ye kan götüren ABD'den 'insani' yardım!

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Gazze için baskı oluşturmalıyız!
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Gazze için baskı oluşturmalıyız!

Siyaset

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Gazze için baskı oluşturmalıyız!

Mısır ve BAE, Gazze'ye havadan yardım ulaştırdı
Mısır ve BAE, Gazze'ye havadan yardım ulaştırdı

Dünya

Mısır ve BAE, Gazze'ye havadan yardım ulaştırdı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23