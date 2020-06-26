Sinir Sıkışmalarına hangi bölüm bakar?
Sinir sıkışması neden olur? Sinir sıkışmalarında etkilenen sinire göre şikayetlerin de değişebildiğini ancak genellikle uyuşukluk, ağrı, keçeleşme ile başlayan şikayetlerin, sorun ilerlediğinde güçsüzlük ve kaslarda erimeye kadar gidebilmekte. El cerrahisinin en önemli konularından biri olan sinir sıkışması nedir, sinir sıkışması genellikle nerelerde görülür, sinir sıkışması nedenleri nelerdir, sinir sıkışması tedavisi nasıl yapılır?
İş, ev, trafik kazası, cam kesisi ve bunun gibi kazalar sonucu oluşan, damar, sinir, tendon ve uzuv yaralanmaları Ortopedi birimi ve Rekonstrüktif Cerrahi birimi uzmanları tarafından multidisipliner yaklaşımı ve mikrocerrahi teknikleriyle tedavi edilmektedir. Mikrocerrahi yöntemiyle yapılan ameliyatlar sonucunda kopmuş uzuvların vücuda tekrar kazandırılması mümkün olmaktadır.
El Cerrahisi ve Mikrocerrahi merkezlerinde uygulanan tedaviler şunlardır:
El ve Parmak Kopmaları
Tendon ve Sinir Yaralanmaları
Parmak Kırıkları
Dupuytren Kontraktürü
Doğumsal Parmak Anomalileri
Sinir Sıkışmaları
Diyabetik Ayak
Venöz Sıkışmaları
Sinir sıkışması neden olur?
Sinir sıkışmasının nedenleri arasında diyabet, romatizmal hastalıklar, tiroit hastalıkları, menopoz, oturuş ve duruş bozuklukları, kırılan ya da yerinden kayan kemikler, hamilelik, obezite, ani kilo kayıpları, tümörler, tekrarlayan yanlış hareketler, otururken ve yatarken yapılan yanlış pozisyonlar sorunun görülme oranını artıran başlıca faktörlerdir.