  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ÖSYM duyurdu! EKPSS sonuçları belli oldu Soygunun bir bu şekli eksikti! CHP’li belediyede kriptolu vurgun Sürpriz şekilde anlaşmışlardı... Trump'tan Xi Jinping'e davet İBB’nin borcu 261 Milyar TL! AK Partili Yılmaz CHP yönetiminin ipliğini böyle pazara çıkardı! MHP'de bir il teşkilatı daha feshedildi Bakan Işıkhan’dan ‘Dünya gıptayla bakıyor’ mesajı: Hastanede rehin bırakan sistemden bugünlere! Çin'in Körfez'deki ülkelere silah sattığı iddia edildi El sıkıştı el altından silah sattı Bakan Fidan, KKTC ve Gazze için destek isteyecek! Aile meclisi Türkistan’da toplanıyor Bekle bizi geliyoruz Gazze! Sumud Filosu bugün Türkiye'den yola çıkıyor Erdoğan, Doğu-Batı Orta Koridoru’na dikkat çekti: Önemi her geçen gün artıyor
Gündem Adana merkezli bahis şebekesine dev darbe! İçinden banka müdürü de çıktı polis de!
Gündem

Adana merkezli bahis şebekesine dev darbe! İçinden banka müdürü de çıktı polis de!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Adana merkezli bahis şebekesine dev darbe! İçinden banka müdürü de çıktı polis de!

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık şebekesine yönelik Cumhuriyet tarihinin en dikkat çekici operasyonlarından birine imza atıldı. Adana merkezli 21 ilde 228 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen baskınlarda, aralarında toplumun güven duyduğu meslek gruplarından isimlerin de bulunduğu 128 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şebekenin; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve kara para aklama gibi suçlarla devleti ve vatandaşı hedef aldığı belirlendi.

Adana merkezli 21 ilde yapılan ve 128 şüphelinin gözaltına alındığı yasadışı bahis operasyonunda gözaltına alanın şahıslar arasında genel müdür, banka müdürü, komiser, polis memuru, öğretim görevlisi ve avukatların da olduğu öğrenildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uzun süredir yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yasa dışı bahis, bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik Adana merkezli 21 ilde 198 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon yapılmıştı. 228 ayrı adrese yapılan baskınlarda 128 şüpheli gözaltına alınmıştı.

 

Gözaltına alınanlar arasında elektronik para ve ödeme hizmetleri genel müdürü, yönetim kurulu üyeleri, aynı şirketin finans genel müdürü, operasyon genel müdür yardımcısı, biri banka müdürü olmak üzere 3 banka yöneticisi, 1’i komiser, 3’ü ihraç olmak üzere 8 emniyet personeli, 4 avukat, bir öğretim görevlisinin de olduğu öğrenildi.

Bakan Gürlek adeta destan yazıyor! Rekor derece sanal bahis sitesinin fişi çekildi
Bakan Gürlek adeta destan yazıyor! Rekor derece sanal bahis sitesinin fişi çekildi

Gündem

Bakan Gürlek adeta destan yazıyor! Rekor derece sanal bahis sitesinin fişi çekildi

5 ilde milyarlık yasa dışı bahis ağına operasyon! 22 kişi gözaltına alındı
5 ilde milyarlık yasa dışı bahis ağına operasyon! 22 kişi gözaltına alındı

Gündem

5 ilde milyarlık yasa dışı bahis ağına operasyon! 22 kişi gözaltına alındı

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan temiz futbol sözü! Kirli bahis operasyonunda sıra kulüp yöneticilerine geldi: "Kapımızın önünü süpüreceğiz!"
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan temiz futbol sözü! Kirli bahis operasyonunda sıra kulüp yöneticilerine geldi: "Kapımızın önünü süpüreceğiz!"

Spor

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan temiz futbol sözü! Kirli bahis operasyonunda sıra kulüp yöneticilerine geldi: "Kapımızın önünü süpüreceğiz!"

Adalet Bakanı Gürlek’ten yasa dışı bahis açıklaması: Bataklığı tamamen kurutmak istiyoruz
Adalet Bakanı Gürlek’ten yasa dışı bahis açıklaması: Bataklığı tamamen kurutmak istiyoruz

Gündem

Adalet Bakanı Gürlek’ten yasa dışı bahis açıklaması: Bataklığı tamamen kurutmak istiyoruz

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

meleknur

ALLAH KORUNSUN NESLİMİZİ! AMİN
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23