Adana merkezli bahis şebekesine dev darbe! İçinden banka müdürü de çıktı polis de!
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık şebekesine yönelik Cumhuriyet tarihinin en dikkat çekici operasyonlarından birine imza atıldı. Adana merkezli 21 ilde 228 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen baskınlarda, aralarında toplumun güven duyduğu meslek gruplarından isimlerin de bulunduğu 128 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şebekenin; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve kara para aklama gibi suçlarla devleti ve vatandaşı hedef aldığı belirlendi.
Adana merkezli 21 ilde yapılan ve 128 şüphelinin gözaltına alındığı yasadışı bahis operasyonunda gözaltına alanın şahıslar arasında genel müdür, banka müdürü, komiser, polis memuru, öğretim görevlisi ve avukatların da olduğu öğrenildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uzun süredir yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yasa dışı bahis, bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik Adana merkezli 21 ilde 198 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon yapılmıştı. 228 ayrı adrese yapılan baskınlarda 128 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınanlar arasında elektronik para ve ödeme hizmetleri genel müdürü, yönetim kurulu üyeleri, aynı şirketin finans genel müdürü, operasyon genel müdür yardımcısı, biri banka müdürü olmak üzere 3 banka yöneticisi, 1’i komiser, 3’ü ihraç olmak üzere 8 emniyet personeli, 4 avukat, bir öğretim görevlisinin de olduğu öğrenildi.
