Dev Süper Lig takımı sol bek kararını apar topar değiştirdi! Müthiş gelişme
Sol bek arayan Beşiktaş'ta gündeme son olarak Milan forması giyen Pervis Estupinan'ın geldiği öğrenildi. Serie A temsilcisi, Ekvadorlu oyuncuyu satış listesine koymuştu.
Beşiktaş'ın bu yaz güçlendireceği bölgelerden biri sol bek olacak. Listede farklı alternatifler var. Gündeme son olarak Milan forması giyen Pervis Estupinan'ın geldiği öğrenildi. 28 yaşındaki futbolcu bu sezon başında Brighton'dan transfer edilmişti. Milan 17 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
Ekvadorlu oyuncuyla 30 Haziran 2030 tarihine kadar mukavele yapıldı. Ancak Pervis Estupinan beklentilerin çok altında kaldı. 1.75 boyundaki futbolcu bu sezon Serie A'da 19 maça çıktı. Sahada 1.036 dakika kaldı. 1 gol ve 1 asist üretti. İtalyan ekibi onu satış listesine koydu.
Milan'ın 10-15 milyon euro aralığındaki tekliflere sıcak bakması bekleniyor. Beşiktaş'ın kısa süre içinde harekete geçeceği öğrenildi. Oyuncu da ayrılmak istiyor. Pervis Estupinan, Ekvador Milli Takımı'nın da önemli parçalarından biri... Bugüne kadar ülkesi adına 52 kez sahaya çıktı ve 4 gol üretti...
