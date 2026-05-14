Kültür Sanat
Rami Kütüphanesi’nde Renkli Bir Dünya: Rami Çocuk ve Sanat Bienali Sanatseverleri Bekliyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Resimli çocuk kitaplarını sadece kağıt üzerindeki sayfalardan çıkarıp üç boyutlu dünyalara, enstalasyonlara ve interaktif deneyim alanlarına dönüştüren Rami Çocuk ve Sanat Bienali, Rami Kütüphanesi’nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. “Renkliyse Gerçektir” mottosuyla yola çıkan ve ana temasını “Resimli Çocuk Kitapları” olarak belirleyen bu devasa organizasyon, 15 Haziran tarihine kadar çocuklara ve ailelere ilham vermeyi sürdürecek.

Bienal, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın himayelerinde ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ev sahipliğinde düzenleniyor. Rami Kütüphanesi ile ÇOKGENÇ Derneği tarafından hayata geçirilen bu proje, toplumsal farkındalık yaratmayı hedefleyen stratejik konuları sanatın diliyle harmanlıyor. Özellikle “Aile 10 Yılı” ve “Sıfır Atık” gibi milli ve küresel öneme sahip konular, bienalin odak noktasında yer alıyor.

Bienalin en güçlü yanlarından biri, sürdürülebilirliği temel alan yaklaşımıdır. Sıfır atık temelli odak noktasıyla, geleceğimizin teminatı olan çocukların eğitiminde ve gelişiminde sanatsal sorumluluğu bir üst seviyeye taşımayı amaçlıyor. Bu bağlamda etkinlikler, sadece birer eğlence değil, aynı zamanda bilinçli nesiller yetiştirmek adına kurgulanmış birer eğitim aracı niteliği taşıyor.

Bienal kapsamında dikkat çeken en anlamlı çalışmalardan biri, Filistinlilerin evlerine dönüş mücadelesini konu alan “Geri Döneceğiz” kitabı üzerine kurgulanmış enstalasyondur. Bunun yanı sıra:

Kültürel mirasımızı yaşatan Dede Korkut özelinde hazırlanan kutu oyunları, Resimli kitapların tiyatro ve dijital sergilere dönüştüğü benzersiz alanlar ziyaretçilere sunuluyor.

Rami Çocuk ve Sanat Bienali, büyüklüğüyle de göz dolduruyor. Bienal bünyesinde 25 enstalasyon, 11 ana sergi ve 3 interaktif sergi yer alıyor. Ayrıca 7’si dijital olmak üzere çok sayıda deneyim alanında, 500’ü aşkın farklı etkinliğin tekrarlarıyla birlikte toplamda 1600’den fazla etkinlik gerçekleştiriliyor.

Organizasyon her ne kadar “çocuk” odaklı olsa da sunulan deneyimler sadece minik ziyaretçilerle sınırlı değil.

Bienal; aileler, gençler ve her yaştan sanatseveri kapsayan geniş bir kitleye hitap edecek şekilde tasarlandı. Resimli çocuk kitaplarının ilk kez bu kadar geniş bir yelpazede (enstalasyondan dijital alanlara kadar) kullanıldığı bu bienal, Türkiye’nin sanat takviminde önemli bir boşluğu dolduruyor.

Sanatla iç içe, eğitici ve renkli bir atmosferde vakit geçirmek isteyen herkes, 15 Haziran’a kadar Rami Kütüphanesi’ni ziyaret edebilir.

