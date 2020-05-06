Sınır ötesindeki asker ve polislere iftar ikramı

Ramazan ayında Suriye’de görev yapan asker ve polislere moral vermek amacıyla iftar sofralarına tatlı gönderildi.

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinin işgalinden kurtarılarak huzur ve güven ortamının hakim olduğu Telabyad’da görev yapan güvenlik güçlerine, Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) tarafından Ramazan ayı boyunca sahur ve iftarda çeşitli ikramlar yapılıyor. Ramazan boyunca elleri tetikte, günün 24 saati bölgenin huzur ve güvenini temin etmek amacıyla nöbet tutan Mehmetçikler, kontrol noktasındaki polisler ve bölgenin yerel polisi aynı sofrada iftarlarını açıyor. Bölgeye terörist sızmaları engellemeye karşı gözetleme ve kontrol faaliyetleri icra eden güvenlik güçlerinin bir kısmının iftarlarını açarken diğerlerinin ise nöbet tutmaya devam ettiği görüldü.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin asker ve polisleri unutmayarak iftarlarını açmaları için tatlı gönderdi.