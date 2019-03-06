Sınır ötesinde PKK kamplarına hava harekatı!
Milli Savunma Bakanlığından alınan bilgilere göre, terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine hava harekatı düzenlendi.06 Mart 2019 Çarşamba 16:35
Bakanlığın Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi, Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" ifadelerine yer verildi.
YORUM YAZ