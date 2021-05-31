  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Nijerya'da kaçırılan medrese talebelerinden yeni haber
7.5 senede FETÖ'den mafyaya gelebildiler
Fenerbahçe'de yeni kriz kapıda! Belözoğlu görevi reddedebilir
Milyonlara taksit müjdesi! Bugün itibariyle başlıyor
Gündem Sınır kapısında ele geçirildi! 230 tüp zehir
Gündem

Sınır kapısında ele geçirildi! 230 tüp zehir

Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'ndan ülkeye sokulmak istenen kobra yılanı ve arı zehirlere ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-31 11:40:00 - 2021-05-31 11:42:14
Sınır kapısında ele geçirildi! 230 tüp zehir

Artvin Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan'dan Sarp Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye giriş yapan B.B. yönetimindeki minibüsü durdurdu.

Piyasa değeri 3 milyon 350 bin lira

Ekiplerin araçta ve sürücünün üzerinde yaptığı aramada 110 tüp kobra yılanı zehri ve 120 tüp arı zehri ele geçirildi. Zehre el konulurken, B.B. hakkında Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Ele geçirilen zehrin piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon 350 bin lira olduğu belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

1905

süper bir operasyon
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay